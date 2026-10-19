Mit nur 28 Jahren tot: Tödlicher Arbeitsunfall erschüttert Feuerwehr

Ein junges Leben, das anderen half – nun trauert die Feuerwehr Dirnbach um einen ihrer eigenen.

Ein Arbeitsunfall hat die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach in der Steiermark in tiefe Trauer gestürzt. Ein 28-jähriger Feuerwehrmann des Vereins verlor dabei sein Leben. Die Nachricht über den Tod des jungen Mannes hat sowohl seine Kameraden als auch die gesamte Gemeinschaft schwer getroffen.

Die Feuerwehr Dirnbach veröffentlichte auf Facebook einen bewegenden Nachruf, in dem der Verstorbene als engagiertes Mitglied und unverzichtbarer Teil der Gemeinschaft gewürdigt wird.

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Tiefe Bestürzung

Der unerwartete Tod eines so jungen Mannes hat in der Feuerwehrgemeinschaft tiefe Bestürzung hinterlassen. Seine Kameraden beschreiben ihn als hilfsbereiten und engagierten Menschen, der stets zur Stelle war, wenn andere Unterstützung brauchten.

Im Facebook-Beitrag der Feuerwehr wird er als „geschätzter Freund und treuer Wegbegleiter“ bezeichnet – ein Ausdruck dafür, dass er nicht nur als Kamerad, sondern auch als Mensch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

In dieser schweren Zeit gelten die Gedanken der Feuerwehrkameraden vor allem der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen. Der Nachruf schließt mit den Worten: „Unsere Gedanken, unser tiefstes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen, die ihm nahestanden.“