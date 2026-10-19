Tragödie vor laufender Kamera: Kreuz erschlägt Priester bei Messe

Mitten während einer live übertragenen Messe löst sich ein riesiges Holzkreuz von der Wand – für den Priester endet der Gottesdienst tödlich.

In der Kirche „Nuestra Señora del Perpetuo Socorro“ – „Unsere Liebe Frau von der Immerwährenden Hilfe“ – in Guayaquil in Ecuador kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Unfall. Der 53-jährige Priester Patricio Alfredo Sánchez Molinari zelebrierte gerade eine Messe, als sich ein großes Holzkreuz hinter dem Altar löste und auf ihn stürzte. Der Gottesdienst wurde zu diesem Zeitpunkt live im Internet übertragen.

Während eines Gebets löste sich das schwere Holzkreuz von der Wand hinter dem Altar und traf den Priester. Auf der Live-Aufnahme ist zu hören, wie erschrockene Gottesdienstbesucher sofort zu Hilfe eilen und nach einem Krankenwagen rufen. Die Übertragung wurde kurz darauf beendet. Sánchez Molinari erlag seinen schweren Verletzungen.

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Trauer & Reaktionen

Die Erzdiözese Guayaquil bestätigte den Tod des Priesters und sprach seiner Ordensgemeinschaft, seiner Familie und seinen Freunden ihr Beileid aus. In der vom Erzbischof von Guayaquil, Kardinal Luis Cabrera Herrera, unterzeichneten Mitteilung hieß es, Sánchez Molinari sei „in das Haus des Vaters“ heimgekehrt. Auch aus Gemeinden, in denen der Priester zuvor tätig gewesen war, kamen zahlreiche Trauerbekundungen.

Dieses Video zeigt, wie ein Kruzifix während der Messe auf den Priester fällt in der Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro in Guayaquil, Ecuador. Er hat nicht überlebt.

Was echt gruselig ist: seine letzten Worte, bevor das Kruzifix auf ihn gefallen ist, waren „Eines Tages werden wir alle, die hier sind, auch sterben.“ — Michael 🇩🇪 (@Bundeskanz50246) October 18, 2026

Letzte Predigt

Besonders bewegend ist der Inhalt der Predigt kurz vor dem tödlichen Unfall. Sánchez Molinari hatte seine Gemeinde daran erinnert, das Leben nicht ausschließlich mit Arbeit, Geld und alltäglichen Sorgen zu verbringen, sondern auch Zeit Gott und den Menschen zu widmen, die einem nahestehen. Nur wenig später löste sich das Kreuz hinter dem Altar.

Ursache ungeklärt

Warum sich das schwere Holzkreuz von seiner Befestigung löste, ist bislang nicht geklärt. Weder die Erzdiözese noch die zuständigen Behörden haben bisher eine konkrete Ursache für den tödlichen Unfall genannt. Ob ein technischer Defekt, eine beschädigte Befestigung oder eine andere Ursache dahintersteckt, ist damit weiterhin offen.