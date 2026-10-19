KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Rückrufaktion

Fressnapf startet Rückruf: Dieses Produkt nicht mehr verwenden

Fressnapf startet Rückruf: Dieses Produkt nicht mehr verwenden
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Alarm für Katzenbesitzer: Fressnapf ruft ein beliebtes Katzenfutter zurück – enthaltene Grätenstücke können Tiere verletzen.

Fressnapf ruft derzeit das Katzenfutter „MOMENTS Filet Bites Thunfisch & Sardellen“ zurück. In einzelnen Packungen können größere Grätenfragmente enthalten sein, die Katzen beim Fressen im Maul, Rachen oder Verdauungstrakt verletzen können. Tierhalter sollen das betroffene Produkt daher keinesfalls weiter verfüttern.

Betroffene Charge

Betroffen ist ausschließlich „MOMENTS Filet Bites Thunfisch & Sardellen“ in der 50-Gramm-Packung mit der Artikelnummer 2369983. Zurückgerufen wird die Charge 150098 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. Dezember 2027. Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine entsprechende Rückrufwarnung veröffentlicht.

Wer eine betroffene Packung zu Hause hat, soll das Futter nicht mehr an seine Katze verfüttern. Das Produkt kann in einer Fressnapf-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Fressnapf hat die betroffenen Artikel nach eigenen Angaben bereits aus dem Verkauf genommen.

Fressnapfs Reaktion

Fressnapf hat die betroffene Charge vorsorglich aus dem Verkauf genommen. „Der Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet“, erklärt das Unternehmen. Zugleich entschuldigte sich Fressnapf bei seinen Kunden für mögliche Unannehmlichkeiten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Verrat
Ein russischer Leutnant führte 300 seiner Soldaten in den Tod. Vorsätzlich.
| Schussvorfall
Mann mit Schussverletzung in Wien-Penzing: Einsatz läuft auf Hochtouren
| Religionsfrevel
Feuer-Vandale von Međugorje: Pole vor Gericht – Schaden über 130.000 Mark
| Bildungskrise
Milliarden-Loch: Jetzt kündigen Österreichs Unis der Reihe nach Mitarbeiter
| Verfahrenseinstellung
Sarajevo-Safari: Österreich stellt Verfahren ein
MEHR AKTUELLE NEWS