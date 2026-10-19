„It’s not safe!“: Paris-Touristen flüchten in Hotels – Österreich warnt Reisende (VIDEO)

Gewalt, Plünderungen und Verkehrschaos mitten in Paris: Nach den schweren Ausschreitungen berichten Touristen von einem Wochenende, das völlig anders verlief als geplant. Auch Österreichs Außenministerium richtet klare Empfehlungen an Frankreich-Reisende.

Nach den gewaltsamen Protesten vom Wochenende ist die Lage in Paris auch für Besucher zum Thema geworden. Rund um die Demonstrationen am 17. Oktober kam es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen, Sachbeschädigungen und Plünderungen. Touristen berichteten gleichzeitig von massiven Verkehrsproblemen, Verspätungen und Situationen, in denen sie ihre geplanten Unternehmungen abbrechen mussten.

„It’s not safe!“

Wie die französische Zeitung „Le Parisien“ berichtet, erlebten ausländische Besucher aus mehreren Ländern das Chaos unmittelbar mit. Eine Touristin aus Tschechien, die gemeinsam mit ihrem Sohn drei Tage in Paris verbrachte, wollte unter anderem den Eiffelturm und den Parc des Princes besuchen. Wegen der angespannten Verkehrs- und Sicherheitslage seien sie jedoch immer wieder zu spät gekommen.

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Besonders eindrücklich verlief der Abend: Mutter und Sohn wollten noch durch Paris spazieren, wurden nach eigenen Angaben jedoch von Polizisten gewarnt. „It’s not safe!“ – es sei nicht sicher –, hätten ihnen die Beamten gesagt. Die beiden entschieden sich daraufhin, in ihr Hotel zurückzukehren und dort zu bleiben.

Imagine being a tourist in Paris. https://t.co/dhmmZ81n72 — Everintrigued (@EverIntrigued) October 19, 2026

Touristen zwischen Sehenswürdigkeiten und Protesten

Auch Besucher in Montmartre und rund um den Place de la République schilderten französischen Medien ihre Überraschung über die Gewalt und die sichtbaren Schäden in der Stadt. Gerade für Touristen können sich Demonstrationen kurzfristig auf Wege durch Paris, öffentliche Verkehrsmittel und den Zugang zu bestimmten Bereichen auswirken.

Auch Sehenswürdigkeiten reagieren auf die angespannte Lage. Der Louvre teilte mit, dass für Besuche zwischen dem 17. Oktober und dem 1. November eine Reservierung erforderlich ist. Hintergrund sind die Demonstrationen in Paris und daraus resultierende Zugangsbeschränkungen.

Das rät Österreich Reisenden

Das österreichische Außenministerium weist aktuell ausdrücklich auf die Protestlage in Frankreich hin. Vor allem in Paris und anderen größeren Ballungsräumen müsse mit Demonstrationen, Blockaden, Verkehrsstörungen und einem erhöhten Polizeiaufgebot gerechnet werden.

Reisenden wird empfohlen, Menschenansammlungen und Demonstrationen – insbesondere im Umfeld von Schulen und Hochschulen – zu meiden. Vor Fahrten sollten sich Besucher außerdem über die aktuelle Verkehrslage informieren. Kurzfristige Änderungen, Behinderungen und Verzögerungen seien derzeit jederzeit möglich. Anweisungen der französischen Sicherheitsbehörden sollten unbedingt befolgt werden.

Sicherheitsstufe bleibt unverändert

Wichtig für Reisende: Österreich hat die Sicherheitsstufe für Frankreich nicht angehoben. Frankreich wird weiterhin mit Sicherheitsstufe 2 geführt. Die derzeitigen Reiseinformationen des Außenministeriums sind seit dem 6. Oktober unverändert gültig. Eine Reisewarnung oder eine Empfehlung, Paris beziehungsweise Frankreich grundsätzlich zu meiden, besteht damit nicht.

Zusätzlich gilt in Frankreich derzeit die zweithöchste Stufe des französischen Terrorwarnsystems Vigipirate – „Erhöhte Wachsamkeit“. Das Außenministerium weist darauf hin, dass insbesondere an Flughäfen, Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln verstärkt mit Personen- und Gepäckkontrollen zu rechnen ist. Reisende sollten deshalb zusätzliche Zeitreserven einplanen.

Wer sich derzeit in Paris aufhält oder in den kommenden Tagen anreist, sollte die Entwicklung daher laufend verfolgen und geplante Wege kurzfristig überprüfen. Die Stadt ist für Touristen nicht grundsätzlich gesperrt oder zum Reiseverzicht erklärt – rund um Demonstrationen und größere Menschenansammlungen ist derzeit aber besondere Vorsicht angebracht.