Mit Glasscherbe auf 80-Jährige eingestochen – Warum rastete der Ziehsohn so aus?

Ein Streit um Vermögen eskaliert brutal: Mit einer Glasscherbe attackierte ein Mann seine 80-jährige Vertraute und fügte ihr schwerste Verletzungen zu.

In einer beschaulichen Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha nahm ein Konflikt am Mittwochabend einen dramatischen Verlauf: Eine 80-jährige Niederösterreicherin wurde in ihrem Wohnhaus schwer attackiert. Wie die “Krone” berichtet, steht ein Mann polnischer Herkunft im mittleren Alter unter dringendem Tatverdacht. Der Mann, der seit Jahren in einem familienähnlichen Verhältnis zur Pensionistin stand, soll für die Gewalttat verantwortlich sein.

Die Exekutive konnte den Verdächtigen noch in derselben Nacht festnehmen. Bei den ersten Befragungen zeigte er sich jedoch völlig unkooperativ. “Er wollte bisher keinerlei Angaben, auch nicht zu seinem Motiv, machen”, erklärten Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich gegenüber der “Krone”.

Finanzieller Streit

Die Ermittlungen ergaben, dass der Streit gegen 21 Uhr ausbrach und sich um finanzielle Angelegenheiten drehte. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand offenbar das beträchtliche Vermögen der Seniorin, insbesondere ihr Haus. Die wohlhabende Dame hatte sich offenbar geweigert, ihren gesamten Besitz auf den Mann zu übertragen.

⇢ Mit Messer bedroht: Wirt verfolgt Angreifer und rammt sein Fahrrad



Brutale Attacke

Der Konflikt eskalierte daraufhin massiv. Laut Polizei griff der Tatverdächtige zu einer Glasscherbe einer zerbrochenen Flasche und attackierte damit die 80-Jährige mehrfach. Die Pensionistin erlitt “schwerste Schnitt- und Stichverletzungen am Hals und im Oberkörperbereich”.

Einsatzkräfte transportierten die schwer verletzte Frau umgehend ins Spital, wo sie notoperiert werden musste.

Inzwischen hat sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert.