Ohne KI zum Viral-Hit: Französischer Werbespot bricht alle Rekorde

Ein Werbespot der französischen Supermarktkette Intermarché hat in den sozialen Netzwerken einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Der zweieinhalb Minuten lange Film, der die Geschichte eines Wolfs erzählt, der sich vom Fleischfresser zum Gemüseliebhaber und Koch entwickelt, verzeichnete innerhalb von nur drei Tagen mehr als 20 Millionen Aufrufe.

Kreatives Storytelling

Dies teilte Intermarché-Geschäftsführer Thierry Cotillard auf der Businessplattform LinkedIn mit, wobei er besonders hervorhob, dass dieser Erfolg ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz erreicht wurde.

Der kreative Werbefilm kombiniert Animationstechnik für die tierischen Protagonisten mit realen Darstellern und erzählt eine ungewöhnliche Wandlungsgeschichte. Die außergewöhnliche Resonanz des Spots demonstriert eindrucksvoll, dass traditionelle kreative Konzepte und überzeugendes Storytelling nach wie vor großes Potenzial haben, auch ohne den mittlerweile in der Werbebranche häufig eingesetzten KI-Support.

