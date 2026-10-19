ETIAS: Neue Warnung betrifft auch Balkan-Reisende

Wer mit einem visumfreien Pass nach Europa reist, muss derzeit noch keinen ETIAS-Antrag stellen und sollte dafür aktuell auch kein Geld bezahlen.

Die Europäische Union stellt ausdrücklich klar, dass das neue Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem ETIAS derzeit noch nicht in Betrieb ist. Aktuell werden keine Anträge entgegengenommen. Reisende müssen daher momentan weder ein Formular ausfüllen noch eine Gebühr bezahlen.

Noch kein fixes Startdatum

Wann ETIAS genau startet, steht derzeit noch nicht fest. Die Europäische Union kündigt an, den konkreten Termin mehrere Monate vor der tatsächlichen Inbetriebnahme bekanntzugeben.

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Betroffen sein werden Staatsangehörige visumfreier Drittstaaten, die für kurze Aufenthalte in jene europäischen Länder reisen, für die ETIAS künftig vorgeschrieben ist. ETIAS ist kein Visum, sondern eine elektronische Reisegenehmigung, die mit dem Reisepass verknüpft wird.

20 Euro erst nach dem Start

Sobald das System in Betrieb ist, beträgt die offizielle Gebühr für einen ETIAS-Antrag 20 Euro. Personen unter 18 Jahren und über 70 Jahren sind von dieser Zahlung befreit. Auch für bestimmte Familienangehörige von EU-Bürgern gelten Ausnahmen.

Die Reisegenehmigung soll grundsätzlich bis zu drei Jahre gültig sein oder bis der verwendete Reisepass abläuft – je nachdem, was zuerst eintritt.

Vorsicht bei inoffiziellen Seiten

Die EU empfiehlt Reisenden, bei Anbietern und Vermittlern besonders vorsichtig zu sein. Persönliche Daten und Zahlungsinformationen sollten nur über vertrauenswürdige Kanäle weitergegeben werden.

Solange ETIAS nicht offiziell gestartet ist, ist kein Antrag notwendig. Reisende sollten daher derzeit auch keine vermeintliche ETIAS-Gebühr bezahlen.