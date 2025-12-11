Mit Messer bedroht: Wirt verfolgt Angreifer und rammt sein Fahrrad

Mit einem Messer bedrohte ein 22-Jähriger den Wirt eines Pinzgauer Lokals. Die anschließende Verfolgungsjagd endete mit einer ungewöhnlichen Wendung.

Ein 22-jähriger Mann verursachte am 10. Dezember in einem Lokal im Pinzgau erheblichen Aufruhr. Der junge Mann zog während einer Auseinandersetzung ein Messer und bedrohte den 46-jährigen Lokalbesitzer, indem er mehrfach in dessen Richtung stach. Der Wirt handelte entschlossen und drängte den Angreifer mit einer Holzbank aus dem Gastraum.

Vor dem Lokal eilten Gäste dem Betreiber zu Hilfe. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht auf einem Fahrrad. Der Lokalbesitzer und ein Gast nahmen umgehend die Verfolgung mit ihren Fahrzeugen auf. Während der Gast kontinuierlich den Standort des Flüchtenden an die Polizei durchgab, setzte der Wirt dem Fahrrad des 22-Jährigen einen gezielten Stoß mit seinem Auto, wodurch der Mann zu Fuß weiterfliehen musste.

Festnahme erfolgt

Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte den sichtlich alkoholisierten Pinzgauer im Ortsgebiet von Bruck an der Großglocknerstraße stellen. Das Tatmesser wurde in unmittelbarer Nähe gefunden und sichergestellt.

Da gegen den 22-Jährigen bereits ein Waffenverbot bestand, wurde er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt und mit mehreren Anzeigen konfrontiert.

