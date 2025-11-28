Türke ignoriert Kontaktverbot – Verfolgungsjagd endet mit Schüssen

Trotz Kontaktverbot lauerte er vor dem Balkon seiner Ex-Freundin. Als die Polizei den vorbestraften 36-Jährigen stellen wollte, eskalierte die Situation dramatisch.

In Berndorf im Bezirk Baden kam es am Donnerstag zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger Mann mit Vorstrafen missachtete eine gerichtliche Anordnung und wurde in der Nähe der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin gesichtet. Der türkische Staatsangehörige, der erst seit dem 25. September wieder auf freiem Fuß war, hatte zuvor Drohungen gegen seine Ex-Freundin ausgesprochen. Dies führte zu einer einstweiligen Verfügung, die ihm jeglichen Kontakt untersagte. Familienangehörige bemerkten den Mann, als er vor dem Balkon der Wohnung auf der Lauer lag.

⇢ Betrunkener Vater ballert aus Fenster – Sohn verpfeift ihn bei WEGA



Stundenlange Suche

Wie Polizeisprecher Stefan Loidl dem KURIER mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr alarmiert. “Zunächst konnten wir nur das Fahrzeug des Gesuchten in unmittelbarer Nähe lokalisieren, von ihm selbst fehlte jede Spur”, schilderte Loidl die Situation. Die Beamten durchkämmten daraufhin systematisch das umliegende Gebiet. Nach mehrstündiger Suche gelang es den Polizisten schließlich gegen 20 Uhr, den Mann anzuhalten.

Warnschüsse abgegeben

Beim Versuch, ihn zum Dienstfahrzeug zu bringen, riss sich der 36-Jährige los und versuchte zu entkommen, was in einem Handgemenge endete. Während der anschließenden Verfolgung zog einer der Beamten seine Dienstpistole. “Um die Festnahme durchzusetzen”, wurden laut Loidl Warnschüsse in den weichen Boden abgefeuert. Der Flüchtige konnte letztendlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

⇢ Alkoholisiert auf Skipiste: Polizei stoppt Raser erst mit Warnschüssen



Die polizeilichen Untersuchungen dauern an.