Betrunkener Vater ballert aus Fenster – Sohn verpfeift ihn bei WEGA

In Wien-Penzing rückte am Sonntagnachmittag ein Großaufgebot von Polizei und WEGA in die Goldschlagstraße aus. Anwohner hatten einen lauten Knall gemeldet. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses stießen die Einsatzkräfte auf eine Familie, deren 39-jähriger Vater laut vorliegender Anzeige mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster gefeuert haben soll.

Waffe im Schlafzimmer

Der österreichische Staatsbürger wies einen erheblichen Alkoholpegel von mehr als 1,6 Promille auf. Anfänglich bestritt er jegliche Beteiligung an dem Vorfall. Erst durch einen entscheidenden Hinweis seines Sohnes konnten die Beamten die Waffe in einem der Schlafzimmer lokalisieren und umgehend konfiszieren.

Die Behörden verhängten ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Zusätzlich muss er sich wegen Ordnungsstörung verantworten.

Da der Einsatz als grob fahrlässig herbeigeführt eingestuft wurde, wird der Familienvater auch zur Kostenübernahme für den Polizeieinsatz herangezogen.