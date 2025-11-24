Filmreifer Einbruch: Wachposten, Maskierte und eine Frau in Handschellen

Maskierte Jugendliche, ein Wachposten und eine junge Frau – was wie ein Filmplot klingt, war ein echter Einbruchsversuch am Mödlinger Bahnhof.

Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte in Mödling auf einen ungewöhnlichen Vorfall aufmerksam. Eine Streife entdeckte einen vermummten Jugendlichen am Bahnhofsplatz, der offenbar als Wachposten fungierte, während vom Bahnhofsgelände deutliche Geräusche zu vernehmen waren.

Die Beamten folgten den Lärmquellen und trafen auf einen weiteren maskierten Jugendlichen, der gerade versuchte, mit Tritten und Schlägen die Geldkassette eines Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine 19-jährige Frau befand sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens.

Bedrohliche Situation

Die beiden männlichen Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren, beide aus dem Bezirk Mödling stammend, wurden umgehend festgenommen. Während der Festnahme soll der 16-Jährige nach Polizeiangaben einen Beamten in bedrohlicher Weise konfrontiert haben.

In der anschließenden Befragung legten die Jugendlichen ein teilweises Geständnis ab. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden sie in eine Justizanstalt überstellt.

Die 19-jährige Begleiterin gestand den versuchten Einbruch und wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht.