Rammbock-Coup in Gratkorn: Kastenwagen zertrümmert Juwelier-Tür

Mit brachialer Gewalt und einem Kastenwagen als Rammbock schlugen Kriminelle in Gratkorn zu. Ihr nächtlicher Beutezug im Schmuckgeschäft war binnen Minuten vorbei.

In der Nacht auf Montag verübten Unbekannte einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Gratkorn (Steiermark). Die Täter durchbrachen mit einem Fahrzeug die Eingangstür des Geschäfts und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen vier Uhr morgens. Vermutlich vier Personen steuerten einen Kastenwagen rückwärts gegen den Eingang des Uhren- und Schmuckgeschäfts. Nachdem sie die Tür zerstört hatten, drangen die Einbrecher in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten eine bislang nicht näher bezifferte Menge an Schmuckgegenständen.

Flucht und Fahndung

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Einbrecher mit ihrem Fahrzeug vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.