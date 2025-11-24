ESC 2026: Finale-Tickets kosten fast so viel wie Opernball

Wien bereitet sich auf ein musikalisches Großereignis vor: Der ESC 2026 bringt neun Shows in die Stadthalle. Für Fans beginnt der Countdown zur Ticketregistrierung.

Der Eurovision Song Contest kehrt 2026 nach Wien zurück und knüpft an den Erfolg von 2015 an, als neun ausverkaufte Veranstaltungen rund 100.000 Besucher anzogen. Die Wiener Stadthalle wird erneut zum Zentrum des europäischen Musikwettbewerbs und verspricht mit neun Shows ein Spektakel für tausende Musikfans.

Für einen geordneten Kartenverkauf hat der Veranstalter ein durchdachtes System entwickelt. Interessenten müssen sich zunächst zwischen dem 24. November und 18. Dezember 2025 registrieren. Nur registrierte Personen erhalten später die Chance, Eintrittskarten zu erwerben. Die Anmeldung und der anschließende Ticketkauf sind ausschließlich über die offiziellen Webseiten eurovision.com und oeticket.com möglich.

Der eigentliche Kartenverkauf beginnt am 13. Jänner 2026, unmittelbar nach der Semifinalauslosung. Dabei gilt das Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” – jede registrierte Person kann maximal vier Tickets erwerben. Bei hoher Nachfrage sind weitere Verkaufsphasen geplant.

Showformate im Überblick

Musikfans können Karten für alle neun Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle erwerben, einschließlich beider Halbfinale und des Finales. Das Programm umfasst drei verschiedene Showformate: Die “Evening-Preview-Show” findet am Vorabend der TV-Übertragung statt und ist besonders bedeutsam, da hier die internationalen Jurys ihre Bewertungen abgeben. Die “Afternoon-Preview-Show” dient als Generalprobe am Nachmittag vor der Live-Sendung. Die “Live-Broadcast-TV-Show” ist die eigentliche Fernsehübertragung, bei der ganz Europa und Australien mitfiebern und abstimmen können.

Preisgestaltung

Die Erlöse aus dem Ticketverkauf bilden einen wichtigen Teil des Gesamtbudgets und ermöglichen die Produktion einer beeindruckenden Show für das Millionenpublikum. Die Preisgestaltung ist bewusst differenziert: Während die günstigsten Karten für die Nachmittagsshows bereits ab 15 Euro erhältlich sind, kostet das teuerste Ticket im Golden Circle direkt vor der Bühne beim Finale 360 Euro – fast so viel wie eine Eintrittskarte für den Opernball, die 2026 mit 410 Euro zu Buche schlägt.

