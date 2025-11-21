Drohender ESC-Kollaps: Neue Regeln sollen Teilnehmer besänftigen

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat als Reaktion auf die kontroverse Diskussion um Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest 2025 in Wien ein Regelwerk mit Neuerungen vorgestellt. Wie die Organisation heute bekanntgab, zielen die Änderungen darauf ab, das Vertrauen in den Wettbewerb zu stärken und für mehr Transparenz zu sorgen.

Zu den konkreten Maßnahmen gehören unter anderem die Einbeziehung von Fachjurys bereits in den Halbfinalrunden sowie strengere Vorgaben für Werbekampagnen der teilnehmenden Länder.

Internationale Spannungen

Die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen seit dem Hamas-Angriff im Oktober 2023 haben international zu Spannungen bezüglich einer möglichen Teilnahme des Landes am Musikwettbewerb geführt. Während Nationen wie Spanien, Irland und die Niederlande mit Fernbleiben drohten, sollte Israel antreten dürfen, positionierte sich Österreich gemeinsam mit anderen Ländern klar gegen einen Ausschluss israelischer Künstler.

Entscheidungsprozess

Die EBU plant, das vorgeschlagene Maßnahmenpaket bei ihrer Vollversammlung Anfang Dezember zur Diskussion zu stellen. Die Mitgliedsländer sollen dann entscheiden, ob die Neuerungen ausreichend sind, um ihre Bedenken auszuräumen – ohne dass eine formelle Abstimmung über das Thema notwendig wird. Nach diesem Treffen will die Organisation mit den einzelnen Mitgliedsländern Gespräche führen, um die Teilnahme am Contest 2026 zu klären.

Noch vor den Weihnachtsfeiertagen soll dann die endgültige Teilnehmerliste veröffentlicht werden.