Ahornblatt beim Songcontest: Kanada will 2026 in Wien auf die ESC-Bühne

Der europäische Gesangswettbewerb öffnet seine Grenzen weiter: Kanada steht vor dem historischen ESC-Debüt 2026 in Wien – mit offizieller Einladung und Regierungsunterstützung.

Kanada könnte 2026 erstmals beim Eurovision Song Contest in Wien antreten. Was zunächst nach einer unwahrscheinlichen Idee klingt, nimmt inzwischen konkrete Formen an und könnte zu einer echten Sensation im internationalen Musikwettbewerb führen.

Der kanadische Finanzminister Francois-Philippe Champagne bestätigte, dass sein Land eine offizielle Einladung zur ESC-Teilnahme erhalten hat. ESC-Direktor Martin Green führt bereits Gespräche mit dem kanadischen Sender CBC/Radio-Canada über diese Möglichkeit. Damit könnte Kanada einen ähnlichen Weg einschlagen wie Australien, das 2015 ebenfalls in Wien sein Debüt beim europäischen Musikwettbewerb feierte.

Die kanadische Regierung hat die Angelegenheit sogar in ihren aktuellen Haushaltsplan aufgenommen, der explizit die Prüfung einer Teilnahme am Eurovision Song Contest vorsieht. Champagne erklärte, die Initiative sei von Seiten der ESC-Verantwortlichen ausgegangen. „Es ist eine Plattform, auf der Kanada strahlen kann”, zeigte sich der Minister begeistert.

Symbolträchtiger Zeitpunkt

Der Zeitpunkt für ein kanadisches Debüt wäre symbolträchtig: 2026 feiert der ESC sein 70-jähriges Bestehen und das ausgerechnet in Wien, wo vor elf Jahren bereits Australien seinen ersten Auftritt hatte. Eine kanadische Premiere an diesem historischen Ort würde dem Jubiläumswettbewerb eine besondere Bedeutung verleihen.

Die Voraussetzungen für eine Teilnahme sind grundsätzlich gegeben. CBC ist wie der australische Sender SBS assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion EBU und erfüllt damit die formalen Anforderungen. Zudem bestehen kulturelle Verbindungen nach Europa nicht zuletzt durch Celine Dion aus Quebec, die 1988 für die Schweiz den ESC gewann.

Positive Aussichten

Obwohl noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist, deuten alle Anzeichen auf positive Entwicklungen hin. Die Verhandlungen laufen, die Begeisterung ist spürbar, und die Vorstellung eines kanadischen Beitrags beim Wiener ESC 2026 elektrisiert bereits jetzt Musikfans weltweit.

