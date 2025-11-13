Salmonellen-Alarm: Beliebtes Produkt bei dm verseucht!

Salmonellengefahr im Supermarkt: dm ruft ein beliebtes Superfood-Produkt zurück. Kunden können die Ware ohne Kassenbon in jeder Filiale zurückgeben.

Nach einer Routinekontrolle hat die Drogeriemarktkette dm einen Rückruf für das Produkt „Kruut Heimische Superfoods 70 g” eingeleitet. Bei der Untersuchung wurden Salmonellenspuren nachgewiesen. Verbraucher werden eindringlich davor gewarnt, das betroffene Produkt zu konsumieren. Stattdessen sollten sie es zur Verkaufsstelle zurückbringen. Der Rückruf betrifft ausschließlich Waren mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. März 2028.

„Wir bitten alle unsere Kundinnen und Kunden, das Produkt ‚Kruut Heimische Superfoods 70 g’ an die Verkaufsstelle zurückzugeben”, so dm. Da der gesetzliche Grenzwert für Salmonellen „nicht nachweisbar in 25 g” lautet, hat sich der Hersteller für einen vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge entschieden, um die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu wahren.

⇢ Metallsplitter-Alarm: Beliebte Suppe wird zurückgerufen



Rückgabe möglich

Betroffene Kunden können das Produkt in jeder dm-Filiale abgeben und erhalten den vollen Kaufpreis zurückerstattet – auch ohne Kassenbeleg. Für zusätzliche Informationen steht der Kundenservice des Unternehmens bereit.

⇢ Tödliches Risiko: Beliebtes Spielzeug wird zurückgerufen

