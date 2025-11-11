Metallsplitter-Alarm: Beliebte Suppe wird zurückgerufen

Metallteile in der Waldpilzsuppe? Ein beliebtes Knorr-Produkt wird österreichweit aus den Regalen genommen. Die Rückgabebedingungen variieren je nach Supermarkt.

In zahlreichen österreichischen Geschäften wird derzeit eine populäre Knorr-Suppe zurückgerufen. Der Konzern Unilever informierte vor einigen Tagen über die Rückrufaktion eines seiner Knorr-Produkte. Es handelt sich um die “Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe”, bei der aufgrund eines möglichen Herstellungsfehlers die Gefahr besteht, dass kleinere Metall- und Gummifragmente in einzelne Verpackungen gelangt sein könnten. Die Rückrufmaßnahme betrifft ausschließlich eine spezifische Charge, während andere Knorr-Erzeugnisse laut Unternehmensaussendung “weiterhin bedenkenlos konsumiert werden” können.

Die betroffenen Produkte lassen sich anhand folgender Merkmale identifizieren: Produktbezeichnung “Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe”, Chargennummer 528219C93, EAN-Nummer (Strichcode-Nummer) 8720182230058 und Mindesthaltbarkeitsdatum April 2027.

Betroffene Handelsketten

Die zurückgerufene Suppe wurde in den Filialen von SPAR, Billa und Billa Plus in Österreich angeboten, wie diese Handelsketten auf Anfrage des Portals 5 Minuten bestätigten. Bei Lidl und HOFER war das Produkt nicht im Sortiment. Unilever empfiehlt Kunden, die Vorder- und Rückseite der Verpackung zu fotografieren und diese Bilder per E-Mail an unilever.oesterreich@unilever.com zu senden.

Rückgabemöglichkeiten

Bei der Rückgabe verweist SPAR auf das vom Hersteller vorgeschlagene Verfahren: “Der für das Produkt verantwortliche Hersteller hat selbst erklärt, wie man einen Ersatz für ein eventuell erhaltenes Produkt bekommen kann. Daher ist das nur auf diese Weise möglich.” Billa bietet seinen Kunden dagegen eine zusätzliche Option – gegenüber 5 Minuten erklärte das Unternehmen, dass betroffene Artikel nicht nur über den von Unilever angebotenen Weg, sondern “ab sofort auch ohne Kassenbon bei Billa und Billa Plus retourniert werden” können.