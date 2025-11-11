Auffälliger Rucksack verrät ihn: 16-Jähriger plünderte 17 Automatenläden

Mit verdächtigem Rucksack und ohne Zahlungsbeleg – ein 16-Jähriger fiel Villacher Polizisten auf. Was als Routinekontrolle begann, entpuppte sich als Diebstahlserie.

Ein 16-Jähriger geriet ins Visier einer Streife, als er sich mit seinem Rucksack auffällig von einem Selbstbedienungsladen entfernte. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere verpackte Lebensmittel, für die der Jugendliche keinen Zahlungsbeleg vorweisen konnte.

Diebstahlserie aufgedeckt

Im Verlauf der Befragung räumte der Teenager ein, dass dies kein Einzelfall war. Er gestand, in den vergangenen Wochen insgesamt 17 gleichartige Diebstähle in Selbstbedienungsläden begangen zu haben.

⇢ Trio stiehlt prall gefüllte Wägen aus mehreren Supermärkten!



Der Gesamtwert der gestohlenen Lebensmittel beläuft sich auf mehrere hundert Euro, wie die Polizei bestätigte.

Gegen den 16-Jährigen wird nun Anzeige erstattet.