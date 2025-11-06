Trio stiehlt prall gefüllte Wägen aus mehreren Supermärkten!

Kaffee, Schokolade und ein vollbepackter Einkaufswagen – drei Ungarn starteten einen dreisten Beutezug durch Supermärkte, bis ein couragierter Passant einschritt.

Drei Männer aus Ungarn wurden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von der Polizei festgenommen. Die Verdächtigen hatten offenbar am selben Tag mehrere Supermärkte heimgesucht und dabei vorwiegend Kaffee, Schokolade und diverse Lebensmittel entwendet.

Was sich auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Einkauf ausnimmt, entpuppte sich als systematische Diebstahlserie. Drei ungarische Staatsangehörige im Alter von 23, 24 und 31 Jahren starteten am Dienstag, dem 4. Jänner 2025, einen Beutezug durch österreichische Supermärkte. In einem Zeitraum von nur neun Stunden – zwischen 10 und 19 Uhr – suchten sie mehrere Geschäfte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie im angrenzenden Burgenland auf.

Dreiste Vorgehensweise

Ihre Vorgehensweise war ebenso simpel wie dreist: Entweder beluden sie Einkaufswagen bis zum Rand und schoben diese in unbeobachteten Momenten durch den Eingangsbereich nach draußen, oder sie verbargen die Waren in Rucksäcken sowie unter ihrer Kleidung, um den Kassenbereich unbemerkt zu passieren.

Die Diebestour fand in Hartberg ihr Ende, als ein aufmerksamer Passant eingriff.

Er beobachtete, wie die Männer einen vollbeladenen Einkaufswagen durch den Eingang nach außen manövrierten. Der Zeuge konfrontierte die Verdächtigen direkt und fertigte zudem ein Foto des Fluchtfahrzeugs an.

Erfolgreiche Festnahme

Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht, ließen jedoch den kompletten Einkaufswagen samt Diebesgut zurück. Kurz darauf gelang es Beamten der Polizeiinspektion Hartberg, das Fahrzeug beim Kreisverkehr B50/Auffahrt A2 zu stoppen und die drei Männer festzunehmen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Polizisten auf zahlreiche gestohlene Lebensmittel. Das sichergestellte Diebesgut belief sich auf einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Festgenommenen legten ein Geständnis ab.

Nach Angaben der Polizei hatten die Männer die Waren abwechselnd entwendet, um sie später in Ungarn mit Gewinn weiterzuverkaufen.