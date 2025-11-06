Schock-Moment: Djokovic bricht plötzlich in Tränen aus (VIDEO)

Nach seinem Achtelfinal-Sieg über den Chilenen Alejandro Tabilo beim ATP-Turnier in Athen brach es aus Novak Djokovic heraus. Der serbische Tennis-Superstar, sonst bekannt für seine mentale Stärke, konnte die Tränen nicht zurückhalten, als das Gespräch auf seinen verstorbenen Mentor Nikola Pilic kam.

Der bewegende Moment wurde durch ein auf der Leinwand eingeblendetes Tributvideo für Pilic ausgelöst – eine Ehrung, die den 24-fachen Grand-Slam-Champion tief berührte. „Pilic war mehr als ein Mentor und Trainer für mich. Er war Teil meiner Familie – für mich und meine Brüder. Er hat uns so sehr geholfen“, erklärte Djokovic, während er vergeblich versuchte, seine Fassung wiederzuerlangen.

Pilics Vermächtnis

Die Tennis-Welt hatte Ende September Abschied von einer ihrer prägenden Figuren nehmen müssen. Pilic verstarb im Alter von 86 Jahren in seinem kroatischen Heimatort Opatija. Der ehemalige Spitzenspieler hatte 1970 im Doppel an der Seite von Pierre Barthes die US Open gewonnen und erreichte drei Jahre später das Einzel-Finale der French Open.

Doch sein größtes Vermächtnis schuf er abseits des Courts: Als Teamchef führte er die deutsche Davis-Cup-Mannschaft um Boris Becker zu drei Titeln in seiner 16-jährigen Amtszeit. 2005 verhalf er Kroatien zur Davis-Cup-Trophäe, bevor er 2010 als Berater maßgeblich am serbischen Triumph beteiligt war.

„Ohne ihn wäre ich definitiv nicht der, der ich heute bin“, brachte der 37-Jährige mit zitternder Stimme hervor, während die Emotionen ihn sichtlich überwältigten.