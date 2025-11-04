Dreister Supermarkt-Dieb: Jetzt droht dem Slowaken Aufenthaltsverbot

Ein 18-jähriger slowakischer Staatsbürger wurde am Montag in einem Supermarkt in Liezen beim Diebstahl ertappt. Der junge Mann hatte Waren im Gesamtwert von 180 Euro in einer Tasche versteckt und wollte diese ohne Bezahlung an der Kassa vorbeibringen. Als die 51-jährige Kassiererin ihn zur Rede stellte, behauptete er fälschlicherweise, die Waren bereits bezahlt zu haben. Da die Mitarbeiterin zu diesem Zeitpunkt die einzige im Kassenbereich war, durchschaute sie die Lüge sofort.

Festnahme im Supermarkt

Sie alarmierte die Polizei und hielt den Dieb gemeinsam mit einem Kollegen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Bei der polizeilichen Befragung zeigte sich der slowakische Staatsbürger geständig.

⇢ Brutaler Supermarkt-Vorfall: Diebin würgt 17-Jährigen



Rechtliche Konsequenzen

Er wurde anschließend in das Anhaltezentrum Vordernberg-Steiermark überstellt.

Dem 18-Jährigen droht nun ein Aufenthaltsverbot für das gesamte österreichische Bundesgebiet.