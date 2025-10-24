Brutaler Supermarkt-Vorfall: Diebin würgt 17-Jährigen

Nach einem Ladendiebstahl in Klagenfurt eskalierte die Situation vor dem Geschäft. Eine 32-jährige Slowenin würgte einen Mitarbeiter, um mit ihrem Komplizen zu flüchten.

Ein Pärchen aus Klagenfurt steht unter Verdacht, am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr in einem Geschäft Lebensmittel gestohlen zu haben. Als Mitarbeiter die 32-jährige Slowenin und ihren 42-jährigen Begleiter vor dem Markt zur Rede stellten, eskalierte die Situation. Die Frau ging auf einen 17-jährigen Angestellten los und würgte ihn, um sich und ihrem Komplizen die Flucht zu ermöglichen.

⇢ Feuer nach Einbruch: 37-Jähriger legt Haus in Flammen



Schnelle Festnahme

Die Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung beide Verdächtigen kurze Zeit später im Stadtgebiet von Klagenfurt ausfindig machen. Die mutmaßlichen Täter wurden getrennt voneinander aufgegriffen und anschließend einvernommen. Der attackierte Jugendliche blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden die beiden Tatverdächtigen auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.