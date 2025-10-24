Volksschüler vergewaltigt Neunjährigen mitten auf der Straße!

Ein verstörendes Video, gefilmt von einem 13-Jährigen, dokumentiert einen sexuellen Übergriff unter Kindern und löst in Frankreich Entsetzen aus.

In Frankreich sorgt ein Fall von sexuellem Missbrauch unter Minderjährigen für Entsetzen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwang ein Kind im Grundschulalter einen neunjährigen Jungen zu sexuellen Handlungen. Der Vorfall spielte sich auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude in Ostfrankreich ab.

Besonders schockierend: Ein 13-Jähriger dokumentierte die Tat mit seinem Handy und verbreitete das Video anschließend über SMS. Die Behörden handelten umgehend, schalteten die Justiz ein und ließen Sozialarbeiter Kontakt zu allen beteiligten Kindern aufnehmen.

Justizverfahren eingeleitet

Da der 13-Jährige das Strafmündigkeitsalter erreicht hat, wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung und Beihilfe zur Vergewaltigung. Der Jugendliche steht nun unter Justizaufsicht und wurde in seiner Familie untergebracht – allerdings weit entfernt vom Wohnort der anderen beteiligten Kinder.

Die beiden jüngeren Kinder gaben an, der 13-Jährige habe sie zu der Tat gedrängt – eine Darstellung, die dieser zurückweist. Der Junge, der die eigentliche Vergewaltigung beging, kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht belangt werden.