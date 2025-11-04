Mutter entdeckt Rasierklingen in Halloween-Süßigkeiten

In Kiel hat eine aufmerksame Mutter einen schockierenden Fund in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder gemacht. Zwischen den gesammelten Leckereien entdeckte die 40-Jährige beidseitig geschliffene Rasierklingen. Die Frau war mit ihren vier Kindern am Halloweenabend im Kieler Stadtteil Hassee unterwegs gewesen, um von Tür zu Tür zu ziehen und Süßes zu sammeln.

Bei der späteren Kontrolle der eingesammelten Süßigkeiten stieß die Mutter auf die gefährlichen Gegenstände. Zum Glück bemerkte sie die Rasierklingen rechtzeitig, sodass niemand verletzt wurde. Die Frau meldete den Vorfall umgehend der Polizei und erstattete Anzeige, wie die Beamten am Dienstag, den 4. November, bekannt gaben.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei betonte in ihrer Mitteilung, dass durch die Wachsamkeit der Mutter Verletzungen verhindert werden konnten. Die Ermittler haben die Untersuchungen aufgenommen und prüfen nun, wie die Rasierklingen in die Süßigkeitensammlung gelangen konnten. Die Behörden stellten klar: „Was hier passiert ist, hat mit einem harmlosen Halloween-Spaß nichts mehr zu tun.“

Wer bewusst eine Verletzungsgefahr in Kauf nimmt, handelt verantwortungslos. Solch ein Handeln wird konsequent verfolgt.