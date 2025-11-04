Schäferhunde-Horror: Frau wollte eigenen Hund schützen

Zwei freilaufende Schäferhunde attackierten eine 30-Jährige, die ihren eigenen Hund schützen wollte. Eine mutige Passantin griff ein und verhinderte Schlimmeres.

Dramatischer Hundeangriff in Wolfsberg: Eine 30-jährige Frau wurde am Montag gegen 11:00 Uhr Opfer einer Hundeattacke. Während sie mit ihrem angeleinten Vierbeiner auf dem Rad- und Gehweg der Weißenbachstraße unterwegs war, griffen plötzlich zwei freilaufende Schäferhunde an.

Die Spaziergängerin aus Wolfsberg versuchte, ihren eigenen Hund zu schützen, woraufhin die aggressiven Tiere auf sie losgingen. Die Schäferhunde fügten der Frau mehrere Bissverletzungen im Gesichts- und Oberkörperbereich zu.

Mutige Retterin

Eine aufmerksame Passantin wurde zur Retterin in der Not. Die couragierte Zeugin hielt mit ihrem Fahrzeug an und schritt beherzt ein. Es gelang ihr, die angreifenden Hunde von der verletzten Frau und deren Tier zu trennen. Nach der Intervention flüchteten die beiden Schäferhunde vom Tatort.

Rechtliche Folgen

Die Polizei konnte den verantwortlichen Hundehalter inzwischen identifizieren. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Das Opfer erhielt noch am Unfallort medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst.

Das Opfer wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Wolfsberg transportiert.