Gruselspaß in der Hauptstadt: Wo Wien zu Halloween zittert

Wenn die Nacht der Geister naht, verwandelt sich Wien in einen Spielplatz für Gruselfreunde und Partyhungrige. Die Hauptstadt lockt mit einem schaurig-schönen Veranstaltungsfeuerwerk.

Am 31. Oktober verwandelt sich Wien in ein Paradies für Halloweenfans – mit oder ohne Kostüm. Die Hauptstadt bietet eine beeindruckende Vielfalt an Veranstaltungen, die von familienfreundlichen Aktivitäten bis zu ausgelassenen Partys reichen. Selbst wer dem Grusel wenig abgewinnen kann, findet passende Alternativen, wobei besonders der Wiener Prater mit einem umfangreichen Programm lockt.

Prater-Programm

Der Wiener Prater verwandelt sich zu Halloween in eine Hochburg des Gruselvergnügens. Kinder können sich beim Kürbisschnitzen, an Bastelstationen oder im Mitmachzirkus austoben – ein ideales Umfeld für kleine Hexen, Geister und Vampire. Die Liliputbahn verwandelt sich in einen geisterhaften Zug, während das Pratermuseum, Madame Tussauds, das Planetarium und die Luftburg zahlreiche Attraktionen bieten. In der Luftburg-Kolarik im Prater dürfen verkleidete Kinder kostenlos auf der Hüpfburg springen.

Ab 19:00 Uhr zieht die Halloween Parade mit schaurigen Künstlern und spektakulären Kostümen durch den gesamten Prater. Nachtschwärmer können ab 22:00 Uhr im Prater Dome bei der größten Halloween-Party Wiens feiern.

Zusätzlich bieten die Praterbetriebe spezielle Aktionen: In der Praterschwemme gibt es Monikas Zaubershow dreimal täglich, in der Prater Alm wird kostenloses Kinderschminken angeboten. Madame Tussauds gewährt vom 29. bis 31. Oktober 31 Prozent Rabatt auf Tickets. Im Planetarium kann man „Cosmic Horrors“ für 5 Euro ab 18:30 halbstündlich erleben. Magic World Vienna bietet am 31. Oktober einen Rabatt von 31 Prozent.

Die Anwaltskanzlei von Mag. Haiden, Mag. Abpurg und Mag. Höllwarth lässt am 31.10. die juristischen Akten ruhen und lädt stattdessen zur Halloweenparty. In der Garnisongasse 11/1 gilt ab 17:00 Uhr das strikte Motto: „No Costume-No Entry“ – Verkleidung ist also Pflicht.

Partys und Raves

Das U4 lädt zur „Death by Disco“-Halloweenparty 2025. Der beliebte Wiener Club verspricht gruselige Dekorationen, blutige Welcome-Shots und eine geheimnisvolle Performance. Auf der Tanzfläche warten neben mitreißenden Beats auch thematisch passende Halloween-Süßigkeiten. Die Veranstaltung beginnt am 31. Oktober um 21:00 Uhr im U4, Schönbrunner Straße 222/702 in Wien-Meidling.

In der Ottakringer Brauerei steigt am 31.10.2025 ab 21 Uhr ein Halloween Rave mit House- und Techno-Musik. Auf vier unterschiedlichen Floors kann nach verschiedenen Musikrichtungen getanzt werden. Die Veranstaltung findet am Ottakringer Platz 1 in Wien-Ottakring statt. Allerdings sind die Tickets auf der offiziellen Website bereits vergriffen.

Zu Halloween verwandeln sich die drei Floors im „O – Der Klub“ in ein Paralleluniversum. Auf einer Bühne erklingen Hits der 90er, 2000er und 2010er Jahre, auf der zweiten Melodic House und Techno, während die dritte Floor mit Hip-Hop und Urban Beats aufwartet. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht. Die Feier beginnt um 22:00 Uhr im O – Der Klub am Opernring/Operngasse in Wien-Innere Stadt.

Mit einem ironischen Blick auf die österreichische Politik feiert das Loft seine Korruptions-Halloween-Party, bei der das Gruseln garantiert ist. Die Veranstaltung beginnt um 23:00 Uhr im The Loft am Lerchenfelder Gürtel 37. Eintrittskarten kosten ab 5 Euro.

Besondere Erlebnisse

Das Klyo kombiniert am 30.10. Filmabend, Dinnerparty und Horrorfilm zu einem Gesamterlebnis. Der Abend startet in der Scare Zone, gefolgt von einem dreigängigen Gruselmenü. Anschließend geht es ins Urania-Theater zur Filmvorführung. Bei der Afterparty können die Besucher den Schrecken wieder abschütteln. Der Dresscode lautet: „The scarier, the better“.

Die METAStadt verwandelt sich am 31. Oktober 2025 in ein Gruselparadies mit Knicklichtern, Neonballons und Konfetti-Kanonen. Auch ausgefallene Kostüme tragen zur besonderen Atmosphäre bei. Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr in der Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3 in Wien-Donaustadt.

In der Lugner City weichen die Einkaufstaschen am 31. Oktober den Tanzschuhen: Ab 22:00 Uhr erklingen Techno, House und Rave Classics durch das Einkaufszentrum. Tickets für die Veranstaltung in der Gablenzgasse 11 in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kosten ab 15 Euro.

Als Zombies oder Untote verkleidet können Besucher beim Wiener Rock- und Metal-Zombieball ausgelassen feiern. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, die Veranstaltung startet um 19:30 Uhr in der Szene, Hauffgasse 26 in Wien-Simmering.

Eine Halloweenparty unter freiem Himmel bietet das Hotel Zoku Vienna. Ab 17:00 Uhr wird gefeiert, gerne auch in Kostümen. Der Eintritt ist kostenlos.

Auch im traditionsreichen Café Landtmann herrscht am 31. Oktober schaurige Stimmung. Das Halloween-Afterwork lockt mit einem Kostüm-Wettbewerb, DJ-Musik und After-Work-Angeboten. Die Veranstaltung findet zwischen 18:00 und 24:00 Uhr statt und ist kostenlos.

Für Menschen mit Angst vor Horror-Clowns bietet das Clown-Museum ein spezielles Halloween-Programm. Nach einem Sektempfang beginnt die Show der Fools Brothers, die Clownerie mit Zauberkunst verbindet. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 31. Oktober 2025 statt. Der Sektempfang beginnt um 19:00 Uhr, die Clownshow um 19:30 Uhr.

Von Alfred Hitchcocks Thriller inspiriert, präsentieren die Queens von dragshow.wien eine „Psycho – Drag Dinner Experience“. Die Veranstaltung verbindet Hochspannung mit schwarzem Humor und lässt die Gäste zwischen Lachen und Gänsehaut schwanken. Während eines dreigängigen Menüs mit Welcome Drink entfaltet sich eine zweistündige Inszenierung voller Überraschungen. Die Veranstaltung dauert von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Location: Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker, Schönbrunner Schlossstraße 47, Kavalierstrakt 52 in Wien-Hietzing.