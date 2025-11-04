Produktrückruf bei Primark: Diese Baby-Produkte sind gefährlich

Nach Sicherheitsmängeln bei Babyartikeln greift Primark durch: Der Textildiskonter ruft Schnullerclips zurück und erstattet den Kaufpreis ohne Beleg.

Primark zieht Schnullerclips österreichweit aus dem Verkehr. Der Textildiskonter reagiert damit auf festgestellte Sicherheitsmängel bei bestimmten Babyartikeln. Diese Maßnahme folgt kurz nach einem ähnlichen Vorfall bei der Handelskette Woolworth, die ebenfalls ein Kinderprodukt vom Markt nehmen musste. „Wir haben erfahren, dass die Produkte nicht unseren üblichen hohen Sicherheitsstandards entsprechen“, heißt es seitens Primark.

Betroffene Produkte

Bei den betroffenen Artikeln handelt es sich um Schnuller-Clips in 2er-Packungen, die unter den Bezeichnungen Baby Bear (Kimball-Nr. 69489) und Balloon (Kimball-Nr. 80010) zwischen März und September 2025 in den Filialen verkauft wurden. Das Unternehmen appelliert an die Kunden: „Bitte stelle die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte gib das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück“, so der Wortlaut der Unternehmensaussendung.

Für die Rückgabe ist kein Kaufnachweis erforderlich, der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Verbraucher können bei Fragen zur Rückrufaktion die Kundenbetreuung von Primark per E-Mail unter helfen.at@help.primark.com kontaktieren.