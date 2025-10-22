Zalando meldet Produktrückruf beliebter Modemarke!

Zalando und Next Germany GmbH haben einen umfassenden Rückruf für Kinderbekleidungsartikel der Marke JoJo Maman Bébé eingeleitet. Die Unternehmen fordern Kunden auf, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden.

Der vorsorgliche Rückruf betrifft verschiedene Modelle der Kinderbekleidungslinie, die über die Zalando-Plattform vertrieben wurden. Hintergrund ist die Nichteinhaltung der EU-Verordnung zur allgemeinen Produktsicherheit. Bei den Artikeln wurde ein Sicherheitsmangel bei der Befestigung der Druckknöpfe festgestellt.

„Das könnte dazu führen, dass entweder ein Druckknopfteil zugänglich ist und somit ein Kratzrisiko besteht oder dass sich Druckknöpfe vom Produkt ablösen, was zu einer Erstickungsgefahr führen könnte„, erklärt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Die betroffenen Kleidungsstücke wurden im Zeitraum zwischen September 2024 und September 2025 verkauft.

Betroffene Artikel

Zu den zurückgerufenen Artikeln gehören verschiedene Modelle der Produktlinie „Regular Fit Sets & Trousers“ von JoJo Maman Bébé. Die betroffenen Zalando-Artikelnummern lauten J2623D08P-K11, J2623D097-K11, J2624D091-M11, J2626D01Y-B11, J2623B035-I11, J2623B035-K11 und J2623B03V-J11.

Die entsprechenden Style-Nummern sind H16250XX, H15846XX, H15199XX, B22314XX, B44756XX, F86344XX und H65554XX, jeweils mit den zugehörigen Barcode-Informationen 5054298XXXXXX und 505578939XXXX.

Rückgabe und Erstattung

Verbraucher, die eines der betroffenen Kleidungsstücke erworben haben, werden gebeten, diese nicht weiter zu nutzen. Eine kostenfreie Rücksendung ist möglich, wobei nach Eingang der Ware der vollständige Kaufpreis automatisch zurückerstattet wird.

Die Unternehmen bitten zudem darum, auch neue Besitzer zu informieren, falls die Produkte bereits weitergegeben oder verschenkt wurden.

Bei Rückfragen steht der Kundenservice von Zalando per E-Mail unter service@zalando.de oder über die Kundenbetreuungshotline zur Verfügung.