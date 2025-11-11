Ab 1. Jänner 2026: Balkanland bekommt den Euro

Bulgarien stellt Geldautomaten auf Euro um: Währungswechsel ab 2026 fix

Alle Geldautomaten in Bulgarien werden mit Beginn des Jänners 2026 Euro ausgeben. Dies bestätigten heute die bulgarischen Banken und läuteten damit offiziell den Startschuss für die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung im Land ein.

Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte vergangene Woche bei ihrem Besuch in Sofia die positiven Auswirkungen dieses Schritts: Bulgarien werde durch den Euro-Beitritt nicht nur seinen Wohlstand steigern und mehr Sicherheit gewinnen, sondern auch seine Position innerhalb der Europäischen Union festigen. Für die Wirtschaft bedeutet der Wegfall der Währungsumrechnungen eine jährliche Ersparnis von rund einer Milliarde Lewa (bulgarische Währung).

Umtausch-Empfehlungen

“Bürgerinnen und Bürger können bereits am ersten Morgen des neuen Jahres Euro direkt am Geldautomaten beheben”, erklärte Nikolai Bakalov vom Vorstand der bulgarischen Bankenvereinigung gegenüber dem Portal Novinite. Er rät Personen mit größeren Bargeldbeständen in Lewa, diese rechtzeitig auf Bankkonten einzuzahlen. In der Silvesternacht erfolgt dann die automatische Umrechnung zum festgelegten Kurs von 1,95583 Lewa für einen Euro – ein unkomplizierter und kostenfreier Weg, die Landeswährung in Euro zu tauschen.

Auch nach dem Stichtag bleibt die Umrechnung kostenfrei und zum identischen Kurs möglich. Dennoch empfiehlt Bakalov, nicht bis zur letzten Minute zu warten, um Warteschlangen zu vermeiden.

Er versicherte zudem, dass der bulgarische Lew bis zum Jahresende die offizielle Landeswährung bleibe und sämtliche Zahlungen weiterhin problemlos in Lewa abgewickelt werden könnten.