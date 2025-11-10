Tödliches Risiko: Beliebtes Spielzeug wird zurückgerufen

Magnetische Bausteine mit tödlichem Risiko: Ein beliebtes Kinderspielzeug entpuppt sich als gefährliche Falle, wenn sich die winzigen Magnete lösen.

Dringende Warnung

Ein aktueller Produktrückruf betrifft ein Magnetspielzeug, das für Kinder lebensgefährlich werden kann. Betroffene Eltern sollten umgehend handeln und das Spielzeug aus der Reichweite von Kindern entfernen, da es bei fehlerhafter Verarbeitung zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann. Der Hersteller Coblo hat eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Betroffene Produkte

Konkret handelt es sich um das „Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks“ mit den Artikelnummern COBLO12-L und COBLO12L/P sowie der Chargennummer NL202407. Bei einer Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass es Bausteine gibt, bei denen die beiden Seiten nicht richtig verschweißt sind und sich lösen können. Dies kann dazu führen, dass sich die Magnete lösen.

Wenn sie verschluckt werden, können sich die Magnete im Körper gegenseitig anziehen und Perforationen (Durchlöcherungen) und/oder Verstopfungen verursachen, die zu schweren Verletzungen mit tödlichen Folgen führen können, heißt es seitens des Herstellers Coblo.

Rückgabe möglich

Das betroffene Produkt wurde in Österreich vorwiegend über Online-Kanäle vertrieben. Der Hersteller erklärt auf seiner Webseite: „Wir nehmen die Gesundheit unserer Kunden und die Sicherheit unserer Produkte sehr ernst. Wir bitten alle, diese Produkte nicht mehr zu verwenden und sie an Coblo oder an das Geschäft, in dem sie gekauft wurden, zurückzugeben. Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Rückgabeformular an support@coblo.eu. Die Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.“