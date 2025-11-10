Wiener bieten mit: Weiße Trüffel für halbe Million versteigert

Für über eine halbe Million Euro wechselten die weißen Diamanten der Küche bei der exklusivsten Trüffel-Auktion der Welt ihre Besitzer – auch Wiener mischten mit.

Bei der exklusivsten Trüffel-Versteigerung der Welt in Alba wechselten am Sonntagabend die begehrten Pilze für insgesamt 502.000 Euro ihre Besitzer. Feinschmecker aus verschiedenen Teilen der Erde beteiligten sich per Videoschaltung am Bieterwettstreit, darunter auch Interessenten aus Wien. Die Veranstaltung, die traditionell karitativen Zwecken dient, lockte zahlreiche internationale Teilnehmer an. Bieter aus Wien, Frankfurt, Hongkong, Bangkok, Singapur und erstmals auch aus Rio de Janeiro lieferten sich ein spannendes Duell im Zeichen der Solidarität, um die kostbaren Exemplare des weißen Trüffels zu ersteigern.

Die traditionsreiche Auktion in Alba kann auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken und unterstützt mit ihren Erlösen wohltätige Projekte. In der Region werden die weißen Trüffeln zwischen dem 21. September und dem 31. Jänner gesammelt. Fachleuten zufolge bewegen sich die Marktpreise für erstklassige weiße Trüffeln in diesem Jahr bei etwa 3.500 Euro pro Kilogramm.

Lukrative Trüffelbranche

Die weniger prestigeträchtigen schwarzen Trüffeln sind mit rund 500 Euro pro Kilo deutlich günstiger zu haben. Die italienische Trüffelbranche umfasst etwa 200.000 Sammler und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro.

Die Trüffeln aus Alba erzielen seit langem Spitzenpreise, was ihrem unverwechselbaren Aroma und Geschmack zu verdanken ist. Für die Suche nach den raren „Diamanten der Küche“, die bis zu 30 Zentimeter tief in der Erde an den Wurzeln von Eichen, Kastanien oder Pappeln gedeihen, kommen vorwiegend speziell ausgebildete Hunde zum Einsatz, die mit ihrem feinen Geruchssinn die verborgenen Knollen aufspüren.

Kulinarische Kostbarkeit

Die weiße Trüffel gilt als kostspieligste Delikatesse weltweit. Kenner genießen sie in minimalen Mengen, hauchdünn gehobelt, in Italien bevorzugt über Pasta. In Fachkreisen wird der erlesene Pilz als „Tuber magnatum pico“ (wissenschaftlicher Name) bezeichnet.

Während der Trüffelsaison wird die luxuriöse Spezialität in Italien besonders in Umbrien, der Toskana und der Emilia-Romagna gesucht und mit diversen Veranstaltungen gewürdigt.