16-Jährige von Polizeiauto getötet: Familie fordert Antworten

Eine 16-Jährige liegt regungslos auf einer Straße, dann wird sie von einem Polizeifahrzeug erfasst: Der Tod von Persephone Berger im US-Bundesstaat Missouri wirft Fragen auf. Ihre Familie fordert Aufklärung über den Unfall und die anschließende Kommunikation der Behörden.

Die 16-jährige Persephone Berger ist in der Nacht auf Samstag, dem 3. Oktober, im US-Bundesstaat Missouri ums Leben gekommen. Das Mädchen lag regungslos auf der Davis Crossing Road im Bezirk St. Francois, als ein Deputy des örtlichen Sheriff-Büros mit seinem Streifenwagen eintraf. Der Beamte war wegen eines Notrufs zu einer Person auf der Fahrbahn unterwegs und erfasste die Jugendliche, nachdem er sie nach Angaben der Behörden nicht gesehen hatte.

Der Deputy blieb nach Angaben des Sheriff-Büros am Unfallort und informierte seinen Vorgesetzten. Die Missouri State Highway Patrol untersucht den Unfall unabhängig. Warum Berger zuvor regungslos auf der Straße lag, ist weiterhin unklar.

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Familie fordert Antworten

Die Angehörigen kritisieren vor allem, wie sie über die Todesumstände informiert wurden. Nach Angaben von Bergers Tante Kimberly Cabuchola wurde der Familie zunächst mitgeteilt, dass das Mädchen Opfer einer Fahrerflucht geworden sei. Erst später erfuhr sie, dass ein Fahrzeug des Sheriff-Büros an dem tödlichen Unfall beteiligt war.

Die Familie will nun wissen, warum sie nicht früher über die Beteiligung des Deputys informiert wurde und wie es zu den widersprüchlichen Angaben kam. Das Sheriff-Büro erklärte, der Beamte sei am Unfallort geblieben und habe seinen Vorgesetzten verständigt. Der Sheriff sagte gegenüber lokalen Medien, dass die ersten Informationen einen Fahrerflucht-Fall als mögliche Erklärung erscheinen ließen. Die weiteren Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass das Mädchen nur von dem Fahrzeug des Deputys erfasst worden sei.

Die Familie betonte zugleich, dass sie keine Drohungen gegen den beteiligten Beamten oder dessen Angehörige unterstütze. Sie fordert Aufklärung über die Abläufe und die Kommunikation nach dem Unfall.

Ermittlungen laufen weiter

Eine vorläufige Obduktion ergab Verletzungen, die mit dem Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug vereinbar sind. Hinweise auf bereits zuvor bestehende Verletzungen wurden laut den bisherigen Ergebnissen nicht festgestellt. Die toxikologischen Untersuchungen stehen noch aus. Weshalb Berger auf der Fahrbahn lag, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

An Bergers Schule, der West County High School, versammelten sich Mitschüler und Freunde zu einer Gedenkveranstaltung. Sie erinnerten an die 16-Jährige als freundlichen und lebensfrohen Menschen. Die unabhängige Untersuchung des tödlichen Unfalls dauert an.