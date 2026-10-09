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Baumaschinendiebstahl

Tonnenschwere Baumaschine gestohlen – trotz verschraubter Bauzäune

Tonnenschwere Baumaschine gestohlen – trotz verschraubter Bauzäune
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine tonnenschwere Baumaschine verschwindet spurlos – trotz Absperrung. Klagenfurter Ermittler stehen vor einem rätselhaften Diebstahl.

Auf einem Firmenparkplatz in Klagenfurt wurde zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober 2026 eine Grubenwalze gestohlen. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um eine schwere Baumaschine, die zum Zeitpunkt des Diebstahls durch fest miteinander verschraubte Bauzäune gesichert war. Trotz dieser Absicherung gelang es unbekannten Tätern, die Walze unbemerkt vom Gelände zu entfernen.

Spurlose Entwendung

Die Klagenfurter Polizei ermittelt unter ungewöhnlichen Umständen: Wie die schwere Maschine abtransportiert werden konnte, ohne dass dabei Spuren hinterlassen wurden, ist bislang ungeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Sowohl die Täter als auch die gestohlene Baumaschine sind derzeit nicht auffindbar, konkrete Hinweise fehlen.

Sicherheitslücken aufgedeckt

Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheitslage auf dem betroffenen Firmengelände auf. Grubenwalzen zählen zu den kostspieligeren Geräten im Baubereich und werden von den Ermittlern dringend gesucht.

Das Fehlen von Spuren und die Art der Sicherung, die den Tätern offenbar kein nennenswertes Hindernis darstellte, verdeutlichen den Bedarf an weitergehenden Schutzmaßnahmen. Experten empfehlen Betrieben, ergänzende Vorkehrungen wie Videoüberwachung oder Alarmsysteme in Betracht zu ziehen und bestehende Sicherheitskonzepte einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.

Experten empfehlen Betrieben, ergänzende Vorkehrungen wie Videoüberwachung oder Alarmsysteme in Betracht zu ziehen und bestehende Sicherheitskonzepte einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.

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