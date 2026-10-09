KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erdbebenserie

Mehr als 270 Beben: Jetzt erschüttert es die Region erneut

Mehr als 270 Beben: Jetzt erschüttert es die Region erneut
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Tirol bebt und das nicht zum ersten Mal in dieser Woche. Die Erschütterungen im Großraum Innsbruck werden spürbarer, die Nervosität wächst.

Am Freitagmorgen um 6.46 Uhr wurde der Großraum Innsbruck erneut von einem Erdbeben erfasst. Die Erschütterung erreichte eine Magnitude von 3,4, das Epizentrum befand sich im Bereich von Hall in Tirol. Nach Angaben von GeoSphere Austria war das Beben in Hall in Tirol, Innsbruck, Sistrans und Natters deutlich wahrnehmbar.

Anhaltende Erdstöße

Dabei handelt es sich nicht um ein Einzelereignis: Seit mehreren Tagen registrieren Messstationen in der Region wiederholt seismische Aktivität. In der Nacht auf Mittwoch hatte bereits ein Beben der Stärke 3,7 die Bevölkerung aufgeschreckt. Die anhaltende Serie von Erdstößen versetzt die Einwohner zunehmend in Unruhe.

Stimmen der Betroffenen

Zahlreiche Betroffene schilderten ihre Wahrnehmungen in sozialen Netzwerken sowie gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Ein Leser aus Volders beschrieb die Situation so: „In Volders deutlich zu spüren, unsere Glasflächen vibrierten heftig!“ Eine weitere Person, die zunächst an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifelte, kommentierte: „Also doch nicht nur eingebildet?!“ Auch aus Kolsassberg meldeten sich Stimmen zu Wort – mit der Schilderung: „Ganz leicht am Kolsassberg. Aber gehört hat man es.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Misstrauensvotum
„Spektakulär gescheitert“ – FPÖ will Regierung zu Fall bringen
| Budgetstreit
Stocker setzt Brüssel unter Druck: Hunderte Milliarden auf dem Spiel
| Strahlungsgefahr
40 Jahre nach Tschernobyl: Radioaktive Partikel immer noch aktiv
| Geheimdiplomatie
„Ich werde dich nicht anrufen“: Vučić spricht über Versprechen an Putin
| Familientragödie
Mutter sticht Kleinkinder mit Messer – Polizeieinsätze blieben wirkungslos
MEHR AKTUELLE NEWS