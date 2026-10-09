Erdbeben am Freitagfrüh: Österreich kommt nicht zur Ruhe

Tirol kommt nicht zur Ruhe: Erneut hat ein Erdbeben den Raum Hall in Tirol erschüttert. Es ist bereits die nächste spürbare Erschütterung innerhalb einer mehrwöchigen Bebenserie.

Am Freitag um 6.46 Uhr wurde im Raum Hall im Bezirk Innsbruck-Land erneut ein Erdbeben wahrgenommen. Das Epizentrum lag bei Sistrans, südöstlich von Innsbruck. Laut dem Erdbebendienst der GeoSphere Austria dürfte die Magnitude zwischen 3,1 und 3,4 gelegen haben. Die Herdtiefe betrug rund sechs Kilometer.

Das Beben war in der Region für viele Bewohnerinnen und Bewohner deutlich spürbar und dauerte einige Sekunden. Schäden an Gebäuden waren zunächst nicht bekannt. Bei einer Erschütterung dieser Stärke sind laut Erdbebendienst auch keine Schäden zu erwarten.

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Anhaltende Erdbebenserie in Tirol

Die jüngste Erschütterung reiht sich in eine seit Anfang August andauernde Phase erhöhter Erdbebenaktivität im Raum Innsbruck–Hall ein. Laut GeoSphere Austria wurden in dieser Zeit mehr als 270 Erdbeben registriert, 20 davon waren für die Bevölkerung spürbar.

Das bisher stärkste Beben dieser Serie ereignete sich am 26. September mit einer Magnitude von 3,8. Erst in der Nacht auf Mittwoch, dem 7. Oktober, wurde im Raum Hall-Innsbruck erneut ein Erdbeben der Magnitude 3,7 registriert. Wenige Minuten später folgte ein leichteres Nachbeben.

Die GeoSphere Austria beobachtet die Entwicklung laufend. Wie lange die aktuelle Bebenserie noch andauert, lässt sich nicht vorhersagen.