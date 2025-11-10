Messer am Hals: Vorarlberger Dialekt verrät Taxi-Räuber

Mit dem Messer am Hals musste ein Taxifahrer in Dornbirn seine Geldbörse aushändigen. Der Täter mit Vorarlberger Dialekt ist weiterhin auf der Flucht.

Ein Taxifahrer wurde am Sonntagabend in Dornbirn Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Der unbekannte Täter stieg an der Taxi-Haltestelle beim Bahnhof Dornbirn ein und ließ sich bis zur Kreuzung Radetzkystraße/Pfarrer-Moosbrugger-Straße chauffieren. Dort bedrohte er den Fahrer mit einem Messer, das er ihm an den Hals hielt, und erzwang die Herausgabe der Geldbörse.

Nach der Tat flüchtete der Räuber in Richtung Eisengasse. Der Taxilenker blieb bei dem Vorfall körperlich unversehrt. Die geraubte Geldbörse mit Bargeld in noch nicht festgestellter Höhe wurde später von einer Passantin in der Thomas-Rohmberg-Straße auf Höhe der Hausnummer 2b entdeckt.

Polizeiliche Fahndung

Der Überfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 17:40 Uhr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer +43 59133 8140-100 in Verbindung zu setzen.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Täter als hellhäutigen Mann mit Vorarlberger Dialekt, etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur mit einem geschätzten Gewicht zwischen 70 und 80 Kilogramm. Zu Haarfarbe und Bart liegen keine Angaben vor.

Bei der Tat trug er eine über den Mundbereich gezogene Jacke, eine rote Windjacke mit gelber Aufschrift am linken Oberarm, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Wintermütze.