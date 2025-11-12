Bereits 600.000 Tickets weg: Schlagerkönigin Helene Fischer plant spektakuläre Tour

Mitten im Alltag als zweifache Mutter plant Helene Fischer ihr größtes Karrierehighlight. Die Schlagerkönigin enthüllt ein revolutionäres Bühnenkonzept für 2026.

Im Münchner Nobelhotel Rosewood präsentierte Helene Fischer Details zu ihrer kommenden „360-Grad-Tour”, die am 11. Juli auch für ein „Krone”-Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien Station macht. Die 41-jährige Künstlerin erläuterte gemeinsam mit Konzertveranstalter Marek Lieberberg und Bühnendesigner Omar Sharif Mukhtar das innovative Bühnenkonzept. Seit zwei Jahrzehnten steht Fischer im Rampenlicht und hat sich zur erfolgreichsten Vertreterin des Schlagergenres entwickelt. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im August zog sie sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Spektakuläre Bühne

Das Bühnenkonzept zeigt sich in ersten Videoeinspielungen beeindruckend: Die Sängerin wird auf einer zentralen Plattform inmitten der Stadien auftreten. Darüber thront ein imposanter Quader, dessen vier Seiten mit großflächigen Leinwänden ausgestattet sind, die das gesamte Areal in Szene setzen. Die Inszenierung wird durch Laser- und Lichteffekte ergänzt.

Mobile Stege mit transparenten Glasböden ermöglichen es Fischer, auch mit den Zuschauern in den entfernteren Bereichen in Kontakt zu treten. Die Künstlerin selbst blickt mit Vorfreude auf die Möglichkeit, wieder in ihre Bühnenrolle zu schlüpfen und dem Alltag zu entfliehen. Zum 20-jährigen Karrierejubiläum möchte sie besonders ihren langjährigen Anhängern unvergessliche Momente bescheren.

Die Tournee soll zum größten Fest ihrer bisherigen Laufbahn werden und bei allen Beteiligten emotionale Höhepunkte auslösen. Für die gesamte Konzertreihe, die im Juni und Juli 2026 stattfindet, sind rund 750.000 Eintrittskarten vorgesehen. Konzertveranstalter Lieberberg verkündete erfreut, dass bereits etwa 600.000 Tickets verkauft wurden.

Musik und Familie

Auf der Bühne wird Fischer allerdings keine Kinderlieder darbieten, obwohl sie sich seit einiger Zeit damit beschäftigt. Am 28. November erscheint eine weihnachtliche Edition mit Kinderliedern. Ein reguläres neues Album ist zwar in Planung, wird jedoch nicht rechtzeitig vor Tourneestart fertiggestellt sein.

Ihre beiden Töchter werden die Künstlerin auf der Reise begleiten. Mit entsprechender Organisation und Vorbereitung sei dies gut zu bewältigen.

