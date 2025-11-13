Mama als Vorbild? Was Männer bei Partnerinnen wirklich suchen

Der Mutterkomplex zählt zu jenen Themen, die regelmäßig für kontroverse Diskussionen sorgen. Während viele Frauen Männer mit dieser Prägung als wenig attraktiv empfinden, erkennen andere durchaus positive Aspekte darin. Doch was verbirgt sich tatsächlich hinter diesem vieldiskutierten Phänomen?

Die Beziehung zur Mutter kann die Partnerwahl eines Mannes dauerhaft prägen. Frauen, die der Mutter charakterlich ähneln, wecken bei vielen Männern positive Assoziationen – besonders wenn die Kindheitserfahrungen überwiegend angenehm waren. Die mütterlichen Eigenschaften bleiben in solchen Fällen besonders positiv im Gedächtnis verankert.

Psychologen betonen daher, dass es durchaus als Kompliment verstanden werden kann, wenn man Ähnlichkeiten mit der Schwiegermutter aufweist, da dies an Gefühle von Sicherheit und emotionaler Geborgenheit anknüpft.

Wissenschaftliche Belege

Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen dieses Muster. Bei einer entsprechenden Studie zeigte sich, dass fast zwei Drittel (64 Prozent) der männlichen Teilnehmer Partnerinnen bevorzugen, deren Charakterzüge sie von ihrer Mutter kennen. Besonders in langfristigen Beziehungen werden solche Frauen deutlich häufiger gewählt.

Für eine gesunde Partnerschaft ist jedoch entscheidend, dass der Mann sich emotional von seiner Mutter gelöst hat. Unbewusste Verhaltensmuster sollten erkannt und überwunden werden, bevor man eine neue Beziehung eingeht. Andernfalls droht das Gegenteil des gewünschten Effekts – die Partnerschaft wird belastet statt bereichert.

Zusätzliche Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass neben charakterlichen Ähnlichkeiten auch der Bildungshintergrund eine Rolle spielt: Männer tendieren dazu, Partnerinnen mit vergleichbarem Bildungsniveau wie dem ihrer Mutter zu wählen.