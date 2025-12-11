Kreativ-Revolution: Adobe packt Profi-Tools direkt in ChatGPT

Kreative Arbeit ohne App-Wechsel: Adobe bringt seine Profi-Tools direkt in ChatGPT. Die kostenlose Integration verspricht nahtlose Bildbearbeitung und PDF-Optimierung.

Adobe und OpenAI haben eine neue Kooperation gestartet, die es ermöglicht, bekannte Adobe-Anwendungen direkt in ChatGPT zu nutzen. Die Programme Photoshop, Acrobat und Express stehen Nutzern ab sofort kostenlos innerhalb der KI-Plattform zur Verfügung.

Die Integration erlaubt es, Fotos zu bearbeiten, Designs zu erstellen oder PDF-Dokumente anzupassen, ohne ChatGPT verlassen zu müssen. Adobe illustriert die Einsatzmöglichkeiten mit praktischen Beispielen: Familienfotos können für Weihnachtskarten optimiert, Einladungen für Silvesterpartys gestaltet oder Lebensläufe für die Jobsuche verbessert werden.

Bei der Nutzung können Anwender ChatGPT präzise Bearbeitungsanweisungen geben und zwischen verschiedenen KI-generierten Vorschlägen auswählen. Zusätzlich lassen sich Anpassungen über Schieberegler feinjustieren. Zwar steht nicht der volle Funktionsumfang der Desktop-Versionen zur Verfügung, dennoch sind wesentliche Features wie die Auswahl bestimmter Bildbereiche oder die Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Belichtung nutzbar.

Einfache Bedienung

Die Bedienung gestaltet sich unkompliziert: Man lädt ein Bild hoch und gibt im Textfeld den Namen der gewünschten Adobe-Anwendung zusammen mit dem Bearbeitungswunsch ein – beispielsweise “Adobe Photoshop, hilf mir, den Hintergrund dieses Bildes zu verwischen.” Das entsprechende App-Logo erscheint daraufhin automatisch. Bei fortlaufender Nutzung im selben Chat muss der App-Name nicht wiederholt werden.

Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, präzise und anschauliche Anweisungen zu formulieren und auch zu spezifizieren, was nicht gewünscht ist. Statt alle Bearbeitungsschritte in einer einzigen Anweisung zu bündeln, ist es effektiver, schrittweise vorzugehen und Details in separaten Befehlen zu ergänzen.

Ein wesentlicher Vorteil der Integration liegt in der Vermeidung von App-Wechseln. Wer die Adobe-Programme auf seinem Computer installiert hat, kann die in ChatGPT begonnenen Projekte dort fortsetzen. Zu beachten ist jedoch, dass ChatGPT keine PSD-Dateien exportieren kann.

Verfügbarkeit

Bei der Nutzung sollte bedacht werden, welche Dokumente oder Bilder man mit der KI teilt, da ein vollständiger Schutz sensibler Informationen nicht garantiert werden kann. Die Adobe-Funktionen sind sowohl in der Desktop- als auch in der Webversion von ChatGPT verfügbar. Auf Smartphones mit installierter ChatGPT-App sind die Funktionen ebenfalls nutzbar, wobei Android-Nutzer derzeit nur auf Adobe Express zugreifen können – Photoshop und Acrobat sollen laut Adobe in Kürze folgen.

