Tödliches Überholmanöver: 18-Jährige stirbt nach Frontalcrash

Ein riskantes Überholmanöver endete für eine 18-Jährige tödlich. Auf der Radlpass Straße verlor die Unfallverursacherin die Kontrolle – mit fatalen Folgen.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Radlpass Straße (B76) in der Steiermark verlor am Donnerstagvormittag eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihr Leben. Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich gegen 10.15 Uhr, als eine 47-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, während eines Überholvorgangs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Die 47-Jährige hatte versucht, zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge zu überholen. Während des Beschleunigens geriet ihr Wagen ins Schleudern und driftete auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es im Bereich des Johngrabens zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der jungen Frau.

Dramatische Rettungsaktion

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schamberg und Frauental mussten die eingeklemmte 18-Jährige aus dem Wrack befreien. Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle.

Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Weststeiermark transportiert. Ein durchgeführter Alkotest bei der 47-Jährigen verlief negativ.

Als mögliche Unfallursache wird der Umstand betrachtet, dass ihr Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet war.

