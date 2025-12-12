Mit düsteren Kriegsszenarien und dem Versprechen schneller Lösungen positioniert sich Donald Trump als Friedensbringer – während er die Biden-Administration scharf attackiert.

Wahlkampf-Warnung

Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan düstere Szenarien für die internationale Sicherheitslage gezeichnet. Der republikanische Präsidentschaftskandidat warnte eindringlich vor einem drohenden Dritten Weltkrieg und machte die aktuelle US-Regierung für die Eskalation des Ukraine-Konflikts verantwortlich. Besonders alarmierend stellte er die jüngsten Opferzahlen dar: “Allein im vergangenen Monat sind 25.000 Menschen gestorben. Das ist purer Wahnsinn.

⇢ Kreml-Chef zündet Eskalations-Bombe: “Bereit für Krieg mit Europa



In seiner Rede ging Trump mit Präsident Joe Biden hart ins Gericht. Er warf der aktuellen Administration vor, durch kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine und mangelnde diplomatische Initiativen zur Verschärfung der Lage beizutragen. Mit Nachdruck behauptete der Ex-Präsident, unter seiner Führung wäre der Konflikt nie ausgebrochen. Zudem versicherte er seinem Publikum: “Ich könnte diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden.”

Stockende Friedensbemühungen

Die Äußerungen Trumps fallen in eine Phase, in der die diplomatischen Bemühungen zwischen Moskau und Kiew erneut zum Erliegen gekommen sind. Ein kürzlich geplantes Treffen hochrangiger Vertreter beider Konfliktparteien wurde kurzfristig abgesagt. Beobachter führen dies auf die anhaltenden Kampfhandlungen und die jüngsten russischen Raketenangriffe auf zivile Einrichtungen zurück.

Nach Angaben der Vereinten Nationen forderte der Krieg seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als 300.000 Tote und Verletzte. Die Schätzungen für den vergangenen Monat belaufen sich auf etwa 25.000 getötete Soldaten und Zivilisten.

Trumps Friedensversprechen

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber nutzte seinen Auftritt, um sich als Friedensstifter zu positionieren. Er erklärte, er sei der einzige Kandidat, der den Konflikt beenden könne. Bereits im Mai hatte Trump in einem Fox-News-Interview behauptet, er könne bei einer Rückkehr ins Weiße Haus umgehend einen Waffenstillstand herbeiführen.

Dabei verwies er auf seine angeblich guten Beziehungen zu beiden Staatsoberhäuptern: “Ich kann mit Putin sprechen, ich kann mit Selenskyj sprechen.”

Auf internationaler Ebene blieben unmittelbare Reaktionen auf Trumps Äußerungen zunächst aus. In den sozialen Medien hingegen entfachten seine Warnungen kontroverse Diskussionen. Während einige Nutzer die Befürchtungen des Ex-Präsidenten teilten, warfen andere ihm vor, mit Angstmache Wahlkampf zu betreiben und die komplexe geopolitische Lage für seine politischen Zwecke zu instrumentalisieren.