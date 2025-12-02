Mit markigen Worten richtet sich Putin an den Westen: Russland sei für einen militärischen Konflikt mit Europa bereit, falls dieser von europäischer Seite begonnen würde.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bereitschaft seines Landes für eine militärische Auseinandersetzung mit Europa bekräftigt. Bei einem Pressegespräch in Moskau am Dienstag erklärte der Kreml-Chef, dass Russland zwar keinen Konflikt mit Europa anstrebe, jedoch für den Fall einer europäischen Aggression gerüstet sei.

“Wir haben nicht die Absicht, Krieg gegen Europa zu führen, aber wenn Europa dies will und damit beginnt, sind wir ab sofort bereit”, sagte Putin vor den anwesenden Journalisten. Der russische Präsident warf den europäischen Staaten zudem vor, Bemühungen der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Ukraine-Konflikts zu torpedieren und positionierte sie damit als Befürworter einer Fortsetzung der Kampfhandlungen.

Putins Warnung

