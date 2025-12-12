Drei Balkaner nach Fund von Cannabis-Fabrik in Floridsdorf festgenommen

Professionelle Ausrüstung, tausende Pflanzen und drei Verdächtige – in Stammersdorf entdeckte die Polizei eine der größten Cannabis-Plantagen der letzten Zeit.

In Wien-Floridsdorf haben Ermittler des Landeskriminalamts eine umfangreiche Cannabisplantage ausgehoben. Insgesamt 2.190 Pflanzen wurden in einer Wohnung in Floridsdorf sichergestellt. Zusätzlich fanden die Beamten mehr als 15,8 Kilogramm Cannabiskraut sowie 69,4 Gramm Cannabisharz in einer Wohnung in Stammersdorf. Laut Polizeimeldung vom Donnerstag wurden drei Tatverdächtige festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

⇢ Drogen-Razzia in Floridsdorf: Trio mit Millionen-Plantage gefasst



Verdächtiger Rucksack

Der Einsatz begann am 9. Dezember mit der Kontrolle eines 64-jährigen Albaners. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks entdeckten die Polizisten Werkzeug, Kabel und diverses Equipment für eine Aufzuchtanlage. Die daraufhin von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Hausdurchsuchung auf dem Grundstück in Stammersdorf führte zur Ergreifung zweier weiterer Verdächtiger – eines 34-jährigen Rumänen und eines gleichaltrigen Albaners.

Professionelle Anlage

Die Beamten stießen in vier Räumen der Wohnung auf eine professionell eingerichtete Cannabisplantage, die mit Ventilatoren, Lampen und Abzugsrohren ausgestattet war.

Bei allen drei Festgenommenen wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gefunden.