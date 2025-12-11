Drogen-Razzia in Floridsdorf: Trio mit Millionen-Plantage gefasst

Hochprofessionelle Anlagen, tausende Pflanzen und drei Festnahmen: In Wien-Floridsdorf flog ein ausgeklügeltes Cannabis-Netzwerk auf.

Der Wiener Polizei ist ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Nach wochenlangen intensiven Ermittlungen haben Fahnder des Landeskriminalamts mehrere professionell betriebene Cannabis-Anlagen entdeckt und drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Spezialisten der Ermittlungsgruppe “Bertalan” hatten ein Grundstück in Wien-Floridsdorf unter Beobachtung genommen. In der Umgebung kontrollierten die Beamten einen 64-jährigen Mann, der verdächtiges Equipment für den Betrieb einer Aufzuchtanlage transportierte – darunter Werkzeug und Verkabelungsmaterial.

Professionelle Anlagen

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Durchsuchung eines Areals in Wien-Stammersdorf an. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei 34-jährige Männer. Bei der Inspektion der Räumlichkeiten entdeckten die Ermittler hochprofessionelle Aufzuchtanlagen, die mit Ventilatoren, speziellen Lampen und Abzugssystemen ausgestattet waren. Bei allen drei Verdächtigen wurde Bargeld im vierstelligen Bereich beschlagnahmt.

Umfangreicher Fund

Die weiteren Nachforschungen führten die Polizei zu einem zweiten Standort in unmittelbarer Nähe, der mit dem 64-Jährigen in Verbindung gebracht werden konnte. Auch dort stießen die Beamten auf eine Cannabis-Plantage. Insgesamt wurden 2.190 Cannabispflanzen, mehr als 15,7 Kilogramm Cannabiskraut und 69,4 Gramm Cannabisharz sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

Zu den Vorwürfen verweigerten sie jegliche Aussage.