Pechvogel mit Beute: Einbrecher läuft Polizei direkt in die Falle

Ein Einbrecher lief in Wien-Margareten direkt in die Arme der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, nachdem ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrparteienhauses am Margaretengürtel verdächtige Geräusche im Stiegenhaus wahrnahm und umgehend den Notruf wählte.

Bei ihrem Eintreffen trafen die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten auf einen 30-jährigen Mann, der gerade die Treppe herunterkam. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige zuvor gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen war.

Beweismittel sichergestellt

Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Mannes zwei Scheren, ein Cuttermesser sowie eine kleine Menge Suchtmittel und stellten diese sicher. Im Treppenhaus vor der aufgebrochenen Wohnung entdeckten die Beamten zudem verschiedene Gegenstände aus dem Apartment, die offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt worden waren.

Der Tatverdächtige wurde zunächst festgenommen, jedoch auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien später auf freiem Fuß angezeigt.