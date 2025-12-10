Kokain, Cannabis und 70.000 Euro – Polizei fasst Balkan-Drogenbande

Sieben Festnahmen, 30 Kilogramm Drogen und über 70.000 Euro Bargeld – die Wiener Polizei hat Ende November einen spektakulären Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelandet.

Die Wiener Polizei verzeichnete Ende November einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel. Insgesamt sieben Verdächtige wurden festgenommen, während bei Durchsuchungen erhebliche Mengen an Suchtgift und Bargeld sichergestellt werden konnten. Alle Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungsaktionen in vier verschiedenen Wohnungen stießen die Beamten auf ein umfangreiches Drogenlager: etwa 20 Kilogramm Marihuana, 10,5 Kilogramm Kokain, drei Kilogramm Haschisch sowie 1,1 Gramm Speed. Zusätzlich trugen die Festgenommenen kleinere Drogenmengen bei sich. Die Ermittler beschlagnahmten außerdem 70.540 Euro Bargeld.

In den anschließenden Vernehmungen waren lediglich zwei der Verdächtigen geständig, während die übrigen fünf Männer die Aussage verweigerten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sämtliche Tatverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.

Erfolgreiche Festnahmen

Der Ermittlungserfolg begann am 25. November, als Fahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 30-jährigen Kroaten nach einem Drogengeschäft in einer Wohnung in Wien-Meidling festnahmen. Gegen drei Käufer wurden Anzeigen erstattet.

Die weiteren Festnahmen erfolgten am darauffolgenden Tag: Zunächst wurden drei Verdächtige in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gefasst, wenige Stunden später folgten drei weitere Festnahmen in Wien-Brigittenau.

Bei den sechs Männern handelt es sich laut Polizeiangaben um Personen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren mit bosnischer und serbischer Staatsangehörigkeit.