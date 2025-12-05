17-Jähriger im Drogenbett: Polizei knackt Kokain-Ring in Floridsdorf

Mitten im Bett zwischen Kokainpäckchen fand die Wiener Polizei einen 17-jährigen Dealer. Der spektakuläre Fund markiert das Ende einer längeren Observation.

Die Polizei in Wien-Floridsdorf konnte einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel verzeichnen. Am Mittwochnachmittag trafen Beamte auf eine ungewöhnliche Szene, als sie einen 17-Jährigen in seiner Wohnung antrafen, der von zahlreichen Kokainpäckchen umgeben im Bett lag. Bei dem Einsatz wurden insgesamt 400 Gramm Kokain sowie Bargeld in Höhe von 11.600 Euro sichergestellt.

Der Zugriff erfolgte nach längerer Observation des jungen Serben. Die Ermittler hatten beobachtet, wie er regelmäßig an einem bestimmten Ort Kokainpäckchen für seine Abnehmer deponierte.

Als die Polizei am Mittwoch einschritt, wurden drei mutmaßliche Käufer auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, das Rauschgift vom Versteck abzuholen. Die drei serbischen Staatsangehörigen im Alter von 35, 48 und 54 Jahren wurden vorläufig in Gewahrsam genommen.

Spektakulärer Fund

Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des Hauptverdächtigen. Dort bot sich den Beamten ein bemerkenswerter Anblick: Der 17-Jährige lag inmitten zahlreicher verkaufsfertiger Kokainpäckchen auf seinem Bett, wie die Krone berichtete. Bei der weiteren Durchsuchung der Räumlichkeiten entdeckten die Polizisten neben dem Bargeld auch die beträchtliche Menge von 400 Gramm Kokain.

Gegen alle Beteiligten wurde ein Verfahren nach dem Suchtmittelgesetz eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden der minderjährige Hauptverdächtige sowie zwei seiner mutmaßlichen Kunden im Alter von 37 und 48 Jahren in eine Justizanstalt eingeliefert.