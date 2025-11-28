Tote im Wald entdeckt – was Ermittler dann fanden, verblüfft alle

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Forstenrieder Park bei München zeichnet sich ein tragisches Bild ab: Statt Gewaltverbrechen steht eine tödliche Kokain-Dosis im Fokus.

Eine 34-jährige Münchnerin ist nach Erkenntnissen der Ermittler an einer Kokain-Überdosis gestorben. Wie das Polizeipräsidium München bekannt gab, wurde die Leiche der Frau von einem 50-jährigen Bekannten im Forstenrieder Park bei München-Neuried abgelegt. Der Mann hatte die Verstorbene dort zurückgelassen, nachdem sie in seiner Gegenwart an einer Drogenvergiftung gestorben war. „Aus Angst vor möglichen persönlichen Konsequenzen entschied sich der 50-Jährige daraufhin, die Verstorbene im Forstenrieder Park abzulegen”, erklärten die Ermittler.

Öffentliche Fahndung

Die Entdeckung der Frauenleiche erfolgte vor einer Woche durch einen Zeugen. Zur Identifizierung der Toten hatte die Polizei München eine öffentliche Fahndung mit Bildmaterial eingeleitet. Anfänglich vermuteten die Beamten aufgrund der Auffindesituation eine Gewalttat und setzten bis zu 200 Einsatzkräfte ein, die das Waldgebiet systematisch nach Spuren durchsuchten. Diese Einschätzung wurde jedoch bald darauf deutlich zurückhaltender formuliert.

Der zunächst beunruhigende Fall des Leichenfundes scheint nun aufgeklärt zu sein.