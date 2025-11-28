Enthüllung: Epstein plante Mord an Prinz Andrew und Fergie

Laut einem britischen Autor soll der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konkrete Pläne verfolgt haben, Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson ermorden zu lassen. Andrew Lownie behauptet in seinem neuen Buch “Entitled”, Epstein habe einen ehemaligen Elitesoldaten des britischen Special Air Service (SAS) als potenziellen Auftragsmörder kontaktiert. Der Finanzier habe befürchtet, das frühere Ehepaar könnte brisante Informationen über ihn preisgeben.

Die schwerwiegenden Anschuldigungen stützen sich auf Aussagen zweier Quellen, die Lownie als vertrauenswürdig einstuft – darunter ein ehemaliger FBI-Agent aus Florida sowie ein Informant aus Paris. Dem Autor zufolge sei Epstein zunehmend paranoid geworden, während er 2019 auf seinen Prozess wegen Menschenhandelsvorwürfen wartete. Kurz vor seinem Suizid in der Haftanstalt soll er Kontakt zu dem früheren SAS-Scharfschützen aufgenommen haben.

Royale Verbindungen

Prinz Andrew, der mittlerweile seine königlichen Pflichten und Titel verloren hat, lebt weitgehend zurückgezogen. Dennoch bleibt der jüngere Bruder von König Charles III. ein ständiges Thema in britischen Medien. Auch Sarah Ferguson gerät wegen ihrer Verbindungen zu Epstein regelmäßig in die Schlagzeilen.

Sie soll den später verurteilten Sexualstraftäter in einer E-Mail einst als “treuer, großzügiger und überragender Freund” bezeichnet haben. Laut BBC-Berichten entstand diese Nachricht jedoch als Reaktion auf Epsteins Drohung, Ferguson wegen Verleumdung zu verklagen. Ein Sprecher der Herzogin erklärte gegenüber der Daily Mail, die E-Mail sei auf Anraten verschickt worden, um “Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen”.

Mordpläne bestätigt

In einem Gespräch mit dem “Daily Beast”-Podcast bekräftigte Lownie seine Rechercheergebnisse. “Er sprach mit einem Auftragsmörder, einem ehemaligen Mitglied des britischen SAS, und sagte, er wolle die Yorks tot sehen.” Lownie fügte hinzu: “Das haben mir zwei zuverlässige Quellen bestätigt, eine in Paris und ein ehemaliger FBI-Agent in Florida, und ich glaube, dass es stimmt.”