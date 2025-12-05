EU kippt Kennzeichnungspflicht: Gentechnik-Lebensmittel bald ohne Hinweis im Regal

Die EU hat eine Einigung zur Lockerung der Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel erzielt. Künftig dürfen zahlreiche Produkte aus solchen Pflanzen ohne entsprechenden Hinweis in europäischen Supermärkten verkauft werden.

Bei den Verhandlungen zwischen Europaparlament und dem Rat der EU-Mitgliedstaaten wurden Erleichterungen für den Einsatz von Gentechnik beschlossen, die den Marktzugang für neue Pflanzensorten vereinfachen sollen.

Bedenken bestehen hinsichtlich einer möglichen Ausbreitung gentechnisch veränderter Samen auf konventionelle Felder durch Windverbreitung. Für die Biolandwirtschaft soll weiterhin ein gentechnikfreier Status gewährleistet bleiben. Die Neuregelung bedarf noch der formellen Zustimmung durch das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten.

Pentagon-Untersuchung

Ein Untersuchungsbericht zur sogenannten Chatgruppen-Affäre belastet den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schwer. Die vor etwa acht Monaten bekannt gewordene Angelegenheit, bei der über den Messenger-Dienst Signal kommuniziert wurde, hatte die amerikanische Regierung in Erklärungsnot gebracht. Das Aufsichtsgremium des Pentagon kommt zu dem Schluss, dass Hegseth hochsensible Details zu einem geplanten Militärschlag gegen die Huthi-Miliz im Jemen weitergegeben hat.

Der Minister hatte seinerzeit präzise Informationen zu Waffen und Angriffszeitpunkten geteilt – während ein Journalist Zugang zu diesen Nachrichten hatte. Der teilweise geschwärzte Bericht soll am Donnerstag veröffentlicht werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Donnerstag von Indiens Premierminister Narendra Modi empfangen. Es handelt sich um Putins ersten offiziellen Besuch in der bevölkerungsreichsten Nation der Welt seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Indien nimmt in diesem Konflikt offiziell eine neutrale Position ein, bleibt jedoch ein bedeutender Abnehmer russischen Erdöls, was Moskau zusätzliche Einnahmen zur Kriegsfinanzierung verschafft.

Die traditionell engen Beziehungen zwischen beiden Staaten reichen bis in die Sowjetära zurück. Während des zweitägigen Gipfeltreffens streben beide Seiten einen Ausbau ihrer “besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft” an.

Ukraine-Friedensgespräche

Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine werden fortgesetzt. Nach dem kürzlichen Treffen amerikanischer Vertreter mit dem russischen Staatschef Putin in Moskau wird laut Medienberichten am Donnerstag eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, planen in Florida erneute Gespräche mit Vertretern aus Kyjiw.

Dies berichten unter anderem die “New York Times” und CBS News unter Berufung auf das Weiße Haus. Die ukrainische Abordnung soll wie zuvor vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, geleitet werden.

Um künftige Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission gemeinsame europäische Beschaffungsmaßnahmen für kritische Rohstoffe wie Seltene Erden. Ein neu zu schaffendes europäisches Zentrum soll Einkauf und Bevorratung koordinieren. Zudem ist eine Rohstoffplattform vorgesehen, die Unternehmen bei der Bündelung ihrer Nachfrage unterstützen soll, wie die Kommission in Brüssel mitteilte.

Die Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, das den globalen Markt für viele strategische Rohstoffe dominiert. In der Vergangenheit hatten Beschaffungsprobleme wiederholt zu Produktionsausfällen geführt.

Deutschland wird im Sommer 2029 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft der Frauen sein. Das UEFA-Exekutivkomitee entschied am Mittwochnachmittag zugunsten der Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nach 1989 und 2001 werden die europäischen Frauennationalmannschaften damit zum dritten Mal in Deutschland um den kontinentalen Titel spielen.

Der DFB setzte sich gegen die Bewerbungen aus Polen sowie das gemeinsame Angebot von Schweden und Dänemark durch.

Als Austragungsorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg vorgesehen.